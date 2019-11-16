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Спасти Венецию: итальянские власти обратились к миру с просьбой о помощи

Итальянские власти обратились ко всему миру с просьбой о помощи в восстановлении Венеции после наводнения. Каждый желающий может пожертвовать хотя бы 2 евро на специальный счет даже через SMS. Кабмин Италии уже выделил из бюджета 20 миллионов евро на устранение последствий, в то время как ущерб для одних только владельцев катеров оценивается в эту сумму. Эксперты отмечают, что на все уйдет не менее четырех месяцев. Напомним, в Венеции был введен режим чрезвычайного положения после того, как уровень воды поднялся почти на 2 метра.

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