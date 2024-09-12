Треть поляков не верит в обороноспособность армии

Хромает подготовка польских военных. Треть участников нового соцопроса убеждена, что вооруженные силы Польши не в состоянии защитить страну от нападения.

Половина респондентов все же, по привычке, доверяет силе армии, особенно на фоне постоянных новостей о модернизации и военных закупках. 15 % опрошенных не определились. В возрастной группе до 29 лет негативно о боеспособности войск Польши высказалось 63 % респондентов.