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Треть поляков не верит в обороноспособность армии
Хромает подготовка польских военных. Треть участников нового соцопроса убеждена, что вооруженные силы Польши не в состоянии защитить страну от нападения.
Половина респондентов все же, по привычке, доверяет силе армии, особенно на фоне постоянных новостей о модернизации и военных закупках. 15 % опрошенных не определились. В возрастной группе до 29 лет негативно о боеспособности войск Польши высказалось 63 % респондентов.
Надо отметить, что сейчас, когда военные помогают жителям пострадавших от наводнения районов, их имидж в глазах граждан улучшился.
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