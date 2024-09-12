В Чехии пассажирский поезд столнулся с локомотивом, пострадали не менее 10 человек

Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в столице Чехии, пострадали по меньшей мере десять человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на чешское издание Denik.

Утром 18 сентября пассажирский поезд столкнулся с локомотивом на улице Чупрова в районе железнодорожной станции Прага-Либень. На месте аварии работают бригады скорой помощи, пожарные и полиция. Пострадавших размещают в ближайших больницах.

"Мы реагируем на столкновение двух поездов в Праге на линии возле моста и улицы Чупрова. На месте происшествия есть несколько пострадавших. Улица Чупрова закрыта в обоих направлениях", - сообщили в полиции.