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В Чехии пассажирский поезд столнулся с локомотивом, пострадали не менее 10 человек

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В Чехии пассажирский поезд столнулся с локомотивом, пострадали не менее 10 человек

Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в столице Чехии, пострадали по меньшей мере десять человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на чешское издание Denik.

Утром 18 сентября пассажирский поезд столкнулся с локомотивом на улице Чупрова в районе железнодорожной станции Прага-Либень. На месте аварии работают бригады скорой помощи, пожарные и полиция. Пострадавших размещают в ближайших больницах.

"Мы реагируем на столкновение двух поездов в Праге на линии возле моста и улицы Чупрова. На месте происшествия есть несколько пострадавших. Улица Чупрова закрыта в обоих направлениях", - сообщили в полиции.

Отмечается, что Чешские железные дороги готовятся эвакуировать с места происшествия около 200 пассажиров эвакуационным поездом.

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