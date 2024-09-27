В Германии призвали ввести в Европе налог на оборону

В ФРГ призвали ввести в Европе налог на оборону для входящих в НАТО стран ЕС. Как заявили в Немецком обществе внешней политики, необходимость возникла на фоне возросших трат на данную сферу.

Несколькими днями ранее с похожей инициативой выступил президент Эстонии. Он заявил, что Европа должна ввести налог на финансирование военных расходов, а также равняться на США по тратам на оборону. МИД страны уже пообещал, что в Эстонии налог на оборону будет введен в ближайшие годы. Все ради того, чтобы увеличить военные расходы до 3 % от ВВП якобы из-за российской угрозы. С этим категорически не согласны простые эстонцы. Они говорят, что власти "гребут против течения", ведь налог на оборону может обвалить экономику страны.