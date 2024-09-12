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В Великобритании 12-летнего подростка осудили за беспорядки

Громкий приговор в Великобритании! 12-летнего подростка отправили на год в колонию для несовершеннолетних за участие в беспорядках.

Как заявили обвинители на суде, мальчик бросил в сторону полицейских какой-то неизвестный предмет (предположительно, камень), а затем скрылся на велосипеде. Его нашли по камерам видеонаблюдения. Подростку также назначили трехмесячный комендантский час (с 9 вечера до 7 утра),  а его отцу выписали штраф в размере 265 долларов.

Всего по делу о беспорядках, которые прокатились по стране в конце июля, было арестовано свыше тысячи человек. Большинству уже предъявлены обвинения.

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