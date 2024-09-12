В Великобритании 12-летнего подростка осудили за беспорядки

Громкий приговор в Великобритании! 12-летнего подростка отправили на год в колонию для несовершеннолетних за участие в беспорядках.

Как заявили обвинители на суде, мальчик бросил в сторону полицейских какой-то неизвестный предмет (предположительно, камень), а затем скрылся на велосипеде. Его нашли по камерам видеонаблюдения. Подростку также назначили трехмесячный комендантский час (с 9 вечера до 7 утра), а его отцу выписали штраф в размере 265 долларов.