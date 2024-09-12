Вучич: Мы живем в мире, в котором никто никого не слушает

Александр Вучич также отметил, что "мы живем в мире, в котором никто никого не слушает". При этом западные политики руководствуются двойными стандартами, когда это удобно. И даже ООН не в силах разрешить ситуацию.

"Когда здесь большие лидеры энергично и горячо говорят о необходимости свободы Украины, о соблюдении ООН ее Устава и резолюций, я спрашиваю себя: "Почему они не соблюдают Устав ООН и резолюцию 1244, когда речь идет о территориальной целостности Сербии, которая была нарушена в результате их же собственных действий". Они думали, что будут нарушать нормы международного права так, как они хотят, в той степени, в которой они хотят, и так долго, как они хотят".