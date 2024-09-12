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Вучич: Мы живем в мире, в котором никто никого не слушает
Конфликты в Украине и Ближнем Востоке подвели человечество к порогу ядерной катастрофы. Об этом заявил президент Сербии.
Александр Вучич также отметил, что "мы живем в мире, в котором никто никого не слушает". При этом западные политики руководствуются двойными стандартами, когда это удобно. И даже ООН не в силах разрешить ситуацию.
Александр Вучич, президент Сербии:
"Когда здесь большие лидеры энергично и горячо говорят о необходимости свободы Украины, о соблюдении ООН ее Устава и резолюций, я спрашиваю себя: "Почему они не соблюдают Устав ООН и резолюцию 1244, когда речь идет о территориальной целостности Сербии, которая была нарушена в результате их же собственных действий". Они думали, что будут нарушать нормы международного права так, как они хотят, в той степени, в которой они хотят, и так долго, как они хотят".
Александр Вучич напомнил, что бомбардировки Югославии в 1999 году были ничем иным, как беспримерным нарушением международного права. Однако в нынешних речах об Украине этот факт упускают, называя текущий конфликт "беспрецедентным". Это обличает лицемерие западных политиков, отметил сербский президент.
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