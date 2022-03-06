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Эвакуация из украинской Волновахи так и не началась
Спецоперация российских войск в Украине продолжается. К настоящему моменту украинская армия потеряла 12 тысяч человек убитыми и ранеными, 800 человек было взято в плен. На территории страны уничтожено более 2 200 военных объектов, свыше 100 самолетов и 230 танков. Утром выведен из строя еще один аэродром военно-воздушных сил - в Староконстантинове. Уничтожены 3 радиолокационные станции и ракетный комплекс С-300. Войска ЛНР и ДНР установили контроль над 11-ю украинскими населенными пунктами.
Гуманитарные коридоры
Российская армия пытается организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из осажденных городов. Этому чинят препятствия националисты из добровольческих батальонов: они полностью вышли из-под контроля официального Киева и не подчиняются ни гражданским, ни военным властям. Накануне батальон "Азов", засевший в Мариуполе, сорвал эвакуацию населения из города. Сегодня гуманитарный коридор наконец заработал, но возможны провокации со стороны осажденных: тем не менее, за горожанами уже выехали автобусы.
Эвакуация из Волновахи по вине боевиков так и не началась. Украинские добробаты нарушают все законы: в частности, они издеваются и даже пытают пленных, а соответствующие кадры размещают в интернете. Даже западные журналисты, которые симпатизируют украинцам, считают, что Киеву теперь будет сложно судиться с Россией в международных судах. В стране продолжается охота на ведьм: накануне убили депутата Киреева за его якобы пророссийскую позицию. Сегодня арестовали братьев Кононович - активистов из белорусского землячества Украины.
Столкновения продолжаются
Тем временем на востоке страны сражения ведутся по всей линии соприкосновения войск Украины, ДНР и ЛНР. ВСУ отступает, неся чувствительные потери.
Обстрелы Донбасса не прекращаются
Украинские войска продолжают обстрелы гражданских объектов. Ими разрушено около 530 жилых домов и 210 объектов гражданской инфраструктуры. Погибли 26 мирных жителей, более 120 раненых, в их числе - дети.
Появились сообщения, что на Чернобыльской станции российской стороной обнаружены следы ведения военных разработок: в настоящий момент выясняется, речь идет о создании ядерной или только так называемой грязной бомбы. В феврале Владимир Зеленский заявлял, что его страна может отказаться от соблюдения Будапештского меморандума - тем самым президент намекнул, что у него появились амбиции обзавестись ядерной бомбой.
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