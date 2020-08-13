Эвакуация из-за природных пожаров в Калифорнии

Калифорния снова горит. На юге штата пламенем объяты свыше 5 гектаров земли на территории Нацзаповедника "Анджелес". Отдан приказ об эвакуации жителей пяти сотен домов. От пожара в небо поднялся огромный столб дыма, который видели за много километров от очага возгорания - в Лос-Анджелесе. В борьбе с пламенем сейчас участвуют пожарные, а также сотрудники лесной охраны. От огня уже пострадали несколько строений. Осенью прошлого года штат Калифорния понес ощутимые убытки от природных пожаров. Огонь тогда охватил огромную территорию.