Эвакуация Капитолия в США: причиной "воздушной угрозы" могли стать парашютисты

Неспокойная ночь в Вашингтоне. Полиция отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме. Ссылались на возможную воздушную угрозу. Однако вскоре правоохранители опубликовали в Twitter сообщение, что эвакуация проведена "в качестве меры предосторожности". Детали пообещали предоставить позже.

Газета Washington Post предполагает, что причиной "воздушной угрозы" могли стать парашютисты армии США. Парашютная команда выпрыгнула из самолета перед бейсбольным матчем в Национальном парке. Это было показательное выступление перед игрой национальных команд.



