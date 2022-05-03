3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эвакуация мирных жителей в Мариуполе продолжается
Факт
Российские войска продолжают замыкать Донбасский котел. С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали 101 мирного жителя. Люди укрывались там несколько недель. По данным мэра города, на территории завода остаются еще около 200 гражданских. Выясняется, что националисты, которые удерживают "Азовсталь ", все это время скрывали от людей факт открытия гуманитарных коридоров.
С начала специальной военной операции из Украины в соседние страны прибыли почти 5 млн 600 тыс. человек, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Вашингтон поставит ВСУ еще 5 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин"
США тем временем продолжают активно снабжать украинских агрессоров оружием. В Пентагоне заявили, что до 6 мая Вашингтон поставит ВСУ еще 5 тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Правительство ФРГ намерено предоставить Украине 7 гаубиц из резервов бундесвера.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:
"Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили шесть украинских военных объектов: защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе поселка Слатино и четыре района сосредоточения живой силы и техники", - подытожил Конашенков.
Литва же уже исчерпала имевшиеся возможности оказания военной помощи Киеву из собственных ресурсов. Об этом сообщил командующий литовской армией генерал-лейтенант Рупшис. Теперь Вильнюс рассматривает иной вариант: приобретать технику и вооружения для Украины с участием других стран.
Кстати, еще в 2019 году эта прибалтийская республика поделилась с Киевом летальным оружием советского производства - подарила миллион патронов к советским автоматам. В октябре прошлого года Кабмин Литвы одобрил передачу ВСУ бронежилетов и баллистических поясов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе