Эвакуация мирных жителей в Мариуполе продолжается

Российские войска продолжают замыкать Донбасский котел. С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали 101 мирного жителя. Люди укрывались там несколько недель. По данным мэра города, на территории завода остаются еще около 200 гражданских. Выясняется, что националисты, которые удерживают "Азовсталь ", все это время скрывали от людей факт открытия гуманитарных коридоров.



С начала специальной военной операции из Украины в соседние страны прибыли почти 5 млн 600 тыс. человек, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

