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Эвакуация с круизных лайнеров
Власти ряда стран сейчас проводят эвакуацию своих граждан с борта круизного судна Diamond Princess. Лайнер остается на карантине в порту Йокогама. Свыше 350-ти пассажиров заражены коронавирусом. Два борта с гражданами США уже вылетели на родину из Токио. Дома пассажиров ждет медосмотр и 2-недельный карантин. Забирать с судна своих граждан планируют также представители Канады, Израиля, Италии и Южной Кореи. Продолжают и эвакуацию туристов с круизного судна Westerdam в Камбодже. На родину с него вернулись пассажиры из России, США и Малайзии.
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