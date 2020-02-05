Эвакуация в Новой Зеландии. Сотни человек спасаются от наводнения

Чрезвычайное положение объявлено в ряде округов новозеландского региона Саутленд из-за проливных дождей и наводнений. Сегодня утром на юго-западе Новой Зеландии началась эвакуация местных жителей и туристов. Тех, кто все еще остается в районе фьорда Милфорд-Саунд, вывозят на вертолетах. По словам синоптиков, в ближайшие дни погода лишь ухудшится. Вновь пойдут ливни. Водой уже повреждена единственная дорога в районе фьорда. Как ожидается, она будет закрыта еще неделю.