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Эвакуированные из Ухани белорусы останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина

Об этом сообщает Минздрав Беларуси. Наши медики находятся в постоянном контакте с коллегами. Решается также вопрос о транспортировке белорусских граждан на родину.

В городе Ухань достроили больницу для зараженных коронавирусом

Тем временем китайские строители уже возвели новую больницу в Ухани. Здание построили в рекордные сроки - всего за 8 дней. И уже

сегодня там примут первых пациентов

. Число жертв нового типа коронавируса за месяц превысило количество умерших от атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 за год. Тогда вирус унес почти 350 жизней.

Инфицированных коронавирусом в Китае более 17 000

На сегодня печальная статистика насчитывает уже

более 360 человек

. Зараженных только в Китае более 17 000. Число инфицированных растет каждый день. Пневмония нового типа выявлена в 24 странах. Тайские медики утверждают, что создали комбинацию лекарств для лечения коронавируса. Это препараты против СПИДа и средства от гриппа - они помогли за 48 часов вылечить пациентку. Ударил вирус и по финансовому сектору. Сегодняшние торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом основных индексов более чем на 8 %.

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