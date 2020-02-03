3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эвакуированные из Ухани белорусы останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина
Об этом сообщает Минздрав Беларуси. Наши медики находятся в постоянном контакте с коллегами. Решается также вопрос о транспортировке белорусских граждан на родину.
В городе Ухань достроили больницу для зараженных коронавирусом
Тем временем китайские строители уже возвели новую больницу в Ухани. Здание построили в рекордные сроки - всего за 8 дней. И уже
. Число жертв нового типа коронавируса за месяц превысило количество умерших от атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 за год. Тогда вирус унес почти 350 жизней.
Инфицированных коронавирусом в Китае более 17 000
На сегодня печальная статистика насчитывает уже
. Зараженных только в Китае более 17 000. Число инфицированных растет каждый день. Пневмония нового типа выявлена в 24 странах. Тайские медики утверждают, что создали комбинацию лекарств для лечения коронавируса. Это препараты против СПИДа и средства от гриппа - они помогли за 48 часов вылечить пациентку. Ударил вирус и по финансовому сектору. Сегодняшние торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом основных индексов более чем на 8 %.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов