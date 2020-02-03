Эвакуированные из Ухани белорусы останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина

Об этом сообщает Минздрав Беларуси. Наши медики находятся в постоянном контакте с коллегами. Решается также вопрос о транспортировке белорусских граждан на родину.





В городе Ухань достроили больницу для зараженных коронавирусом

Тем временем китайские строители уже возвели новую больницу в Ухани. Здание построили в рекордные сроки - всего за 8 дней. И уже

. Число жертв нового типа коронавируса за месяц превысило количество умерших от атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 за год. Тогда вирус унес почти 350 жизней.

Инфицированных коронавирусом в Китае более 17 000

На сегодня печальная статистика насчитывает уже