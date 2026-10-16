Энергетическая политика Германии все чаще становится предметом критики на фоне высоких цен на электроэнергию и проблем промышленности. Переход на возобновляемые источники энергии, по оценке экспертов, обернулся серьезными экономическими вызовами.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии": "Ситуация с энергопотреблением, с ценами на электроэнергию в Германии критическая. Это все связано, во-первых, с так называемым энергетическим переходом, то есть та энергетическая реформа, которая была анонсирована еще при Меркель, обернулась для страны катастрофой. Нам обещали, что страна перейдет без каких-либо потерь и затягиваний поясов на возобновляемые источники энергии. И все это оказалось просто сказкой зеленых политиков. В итоге в Германии самые высокие цены на электроэнергию, что, конечно же, не только давит на бюджеты домохозяйств, но также очень негативно сказывается в виде экономических последствий".

Предприятия, особенно энергоемкие, вынуждены закрывать свои производства, поскольку на мировом рынке их продукция становится неконкурентоспособной, а инвестиции в Германию не проводятся, констатировал Евгений Шмидт.