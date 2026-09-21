Евгений Шмидт: В правящей партии Германии царит кризис

Мерц тянет вниз свою же партию. Эксперты считают, что не за горами и досрочные выборы нового главы правительства Германии.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"В рядах христианских демократов происходит переосмысление, то есть политика изоляции нашей партии, она, очевидно, оказалась провальной. Избиратели на участке это показали. И сейчас идут уже совершенно открытые разговоры, что Мерц тянет свою же партию вниз среди сопартийцев. Т. е. готовят после выборов в Берлине и так далее некую рокировку, т. е. смену канцлера в рамках нынешней коалиции".

Ситуация для правящих партий, подчеркнул депутат, настолько серьезная, что буквально после выборов первый опрос общественного мнения показал падение партии Мерца ниже психологической отметки в 20 %. Это свидетельствует о кризисе в правящей партии. Такое положение, по оценке Шмидта, подталкивает к развалу коалиции и перевыборам. Поэтому в АдГ ожидают досрочные выборы в бундестаг не позднее следующего года и намерены открыто бороться за пост канцлера от своей партии, чтобы реализовать политику, которую предлагают своим избирателям.

Фото Reuters