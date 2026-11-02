Уникальность международной конференции по евразийской безопасности в том, что Беларусь все ближе подходит к разработке документа, который будет работать.

Юрий Воскресенский, политолог:

"В 2023 году в Минске впервые прозвучало предложение о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Это концептуальный доктринальный документ, подписав который основные игроки смогут жить по закону, а не по собственным прихотям. К его созданию уже подключились 10 государств, в том числе Российская Федерация, которая сейчас вместе с Китаем и США во многом определяет правила игры на планете. В этом и заключается его особенность - мы все ближе подходим к согласованию документа, готового к подписанию".