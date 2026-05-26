Евразийский экономический форум в Казахстане: ИИ и цифровизация как новый драйвер интеграции ЕАЭС

28-29 мая в Казахстане пройдет Евразийский экономический форум - одно из ключевых событий для стран Евразийского экономического союза. Главной темой заявлены цифровизация и внедрение искусственного интеллекта во все сферы взаимодействия. Аналитик Юлия Абухович считает это решение абсолютно своевременным.

"Искусственный интеллект и всеобщая цифровизация уже захватывают страны, регионы и весь мир, - отметила эксперт. - Хотим мы того или нет, но важно не опоздать. При этом внедрять технологии нужно грамотно и синхронизировано, чтобы они приносили реальную пользу, а не создавали новые проблемы, которые потом придется исправлять".

Повестка форума очень широкая: промышленность, агропромышленный комплекс, трудовая миграция, туризм и многие другие направления. Особое внимание уделят аграрному сектору. Недавно Президент Беларуси подписал изменения в договор ЕАЭС 2014 года, где как раз акцентировано внимание на развитии агропрома. Беларусь здесь имеет сильные позиции: современная сельскохозяйственная техника с элементами искусственного интеллекта и беспилотники уже востребованы на рынке Союза.

"Мы наблюдаем в ЕАЭС разноскоростную интеграцию и разный уровень развития государств, - пояснила Юлия Абухович. - Россия остается доминирующим партнером. Эта доминанта заставляет другие страны искать не конкуренцию, а взаимовыгодное сотрудничество. Цифровизация, искусственный интеллект в этом очень помогают".

При этом интеграция сталкивается с серьезными вызовами. Национальные интересы часто перевешивают наднациональные. Разный уровень НДС, меры защиты внутренних рынков, опасения за сохранение национальной идентичности - все это остается тормозом. Кроме того, на Казахстан и Армению усиливается давление вторичных и третичных санкций со стороны Запада. Эксперт отметила, что страны ищут пути выхода: расчеты в национальных валютах, в рублях, в альтернативных валютах. Процесс сложный, но необходимый.

Отдельная повестка форума - формат ЕАЭС+. На полях саммита активно обсуждают взаимодействие с Китаем, Индией, ШОС и БРИКС. Интерес проявляют и наблюдатели, в частности Узбекистан. Хотя полноценного объединения разных интеграционных площадок не будет, контакты и диалоговая площадка работают очень эффективно.

"Любые формы общения на любых полях, а тем более этот саммит, когда еще приедут главы государств и подведут итоги, - это очень хорошая возможность продемонстрировать, что мы готовы к сотрудничеству, - подчеркнула Юлия Абухович. – Без диалога не будет и реального партнерства".