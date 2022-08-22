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Евро стал дешевле доллара

Евросоюзная валюта все слабее и слабее. Курс евро опустился ниже одного доллара. 22 августа на биржах он сначала сравнялся, а потом стал даже дешевле доллара. В прошлый раз обвал европейской валюты фиксировали в июле. На курс давят и последствия антироссийских санкций, и ожидание новых проблем из-за холодной зимы. На этом фоне активнее заговорили о необходимости реформы еврозоны.

Фото:pixabay.com

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