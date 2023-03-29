Евробарометр: 93 % европейцев обеспокоены ростом цен

Новое статистическое исследование службы Евробарометр обнаружило, что 93 % европейцев крайне обеспокоены постоянным ростом цен. При этом приблизительно 40 % указывают, что денег им едва хватает на покрытие самых необходимых расходов.

Социология фиксирует, что инфляция и снижение уровня жизни вызывают у жителей Старого Света неодолимую тревогу: более половины европейцев серьезно обеспокоены экономической ситуацией. На мнение еврообщества значительное влияние оказывает политическая география: чем восточнее, тем пессимистичнее настроения.