Евробойкот Венгрии - немецкие министры отказались ехать в Будапешт

Немецкие министры внутренних дел и юстиции отказались ехать в Будапешт на встречу со своими коллегами, сообщают германские СМИ. Это первый заметный шаг в еэсовской кампании - бойкота в отношении Венгрии. Более того, официальный Будапешт решено подвергнуть неформальным санкциям за поездку премьера Орбана в Россию и Китай. Бойкот уже поддержали 6 государств, среди которых Прибалтика и Польша.

И еще в Брюсселе ведутся консультации о лишении Венгрии права голоса в Евросоюзе, а для начала предполагается лишить председательства в Евросовете, который она сейчас формально возглавляет. Юридических механизмов для такого наказания не существует, но Брюссель полон решимости - претензии к Венгрии состоят лишь в том, что Орбан будто бы вел консультации о мире от лица Евросоюза в целом.