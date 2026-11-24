В Европейском союзе назревает серьезный бюджетный кризис. На фоне экономических трудностей Брюссель принимает стратегические решения, которые бьют по социальным нуждам собственных граждан.

ЕС сокращает семилетний бюджет на 204 млрд евро. Под секвестр попадают здравоохранение, образование и социальные программы. При этом 100 млрд евро выделяются Украине, и Киев продолжает запрашивать новые транши.

Медиаэксперт Дмитрий Швайба подчеркнул, что это не разовая акция, а решение, принятое на семилетний срок. "Все больше правительств в рамках Европейского союза категорически не согласны с позицией связывания европейского бюджета и помощи Украине", - отметил эксперт.

По его словам, евробюрократы прекрасно понимают, что Украина превратилась в страну, которая без донорской помощи существовать не может. Экономика и социально-экономическая система государства находятся в крайне специфическом состоянии. "Это как тяжело больной пациент, который фактически не может существовать без внешнего донорского обеспечения", - констатировал Дмитрий Швайба.

"Коалиция реалистов" и провальный саммит

Предстоящий экстренный саммит ЕС, по мнению эксперта, вряд ли принесет компромисс. Позиции сторон слишком жестки, а предыдущие встречи не позволили даже сблизить подходы. Более того, в Европе формируется "коалиция реалистов" по украинскому вопросу.

"Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария в новом прочтении - они открыто говорят о том, что не хотят и не могут датировать этот вопрос", - пояснил Дмитрий Швайба.

Он добавил, что новое поколение политиков, ярким примером которого является Венгрия, не желает заигрывать с Брюсселем и раздражать собственное общество. Обычным европейцам, далеким от большой политики, важнее собственный комфорт, холодильник и соцобеспечение, а не судьба Украины за тысячи километров от их домов.

Военная истерия и "угроза с Востока"

Возникает закономерный вопрос: как европейским элитам продать своим избирателям необходимость финансировать чужую войну в ущерб собственным нуждам?

"Именно поэтому раскручивается военная истерия, угроза с востока, угроза России. Видные деятели европейской политики умудряются даже Беларусь вплести в часть угроз и воздействия на европейские общества", - рассказал медиаэксперт.

По его оценке, цель проста: ввести в заблуждение европейские общества, оперировать галлюциногенными данными и под эту идею спасать "тонущую" в экономическом смысле Украину.

При этом Дмитрий Швайба иронично отметил, что завышение угроз со стороны Беларуси даже "льстит", поскольку говорит о признании определенных возможностей.

Ловушка для фермеров и коллапс систем

Экономия на социальных и стратегических фондах уже дает сбои. Вспоминаются летние пожары и наводнения во Франции и Испании, с которыми европейские системы не справились. "Европейский союз, понимая, что денег брать буквально ниоткуда, начинает экономить на этих целях, и это вызовет дополнительные коллапсирующие процессы", - предупредил эксперт.

Отдельной головной болью для Брюсселя становятся фермеры. Сокращение финансирования сельского хозяйства, предусмотренное в проекте бюджета на 2028-2034 годы, загоняет аграриев в ловушку.

"Сельское хозяйство не может без дотации. Это продовольственная безопасность. Это целый класс, который превращается в нелояльную социальную группу", - резюмировал Дмитрий Швайба, выразив уверенность, что тема фермерских протестов в Европе еще не раз станет предметом острых дискуссий.