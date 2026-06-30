Евродепутат из Польши призвала дать жесткий отпор выходкам Зеленского

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Херник призвала поляков сплотиться против Владимира Зеленского. Поводом для этого послужило присвоение одному из подразделений ВСУ наименования в честь "Героев УПА", сообщает iz.ru.

По ее словам, своими действиями украинский лидер "плюет в лицо" польским гражданам.

"Когда речь идет о достоинстве и чести Польши, мы все должны выступать единым фронтом. Власть разделяет поляков, и пора с этим покончить", - написала она в соцсети X.

Фото: РИА Новости