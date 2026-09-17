Депутат от Польши Марчин Сыпневский призвал Европарламент прекратить спонсировать Киев. Он напомнил, кому Европа направляет миллиарды: пока Украина строит свою государственность на прославлении фашизма, она не должна получить от ЕС ни цента.

Марчин Сыпневский, евродепутат от Польши: "Cегодняшняя Украина считает Бандеру и Шухевича своими героями, людей, связанных с движением, ответственным за массовые этнические чистки поляков. Более 100 тыс. польских жертв, в основном беззащитных мирных жителей: женщин, маленьких детей и стариков - людей, убитых с невообразимой жестокостью просто за то, что они поляки. И ответственность за эти преступления лежит непосредственно на тех, чьи памятники стоят сегодня в Украине. Как мы можем помогать стране, которая строит свою идентичность на культе преступников? Украина не может или не хочет забыть своих нацистских героев. Поэтому мы не должны вносить ни цента, пока Украина продолжает признавать преступников, таких как Бандера и Шухевич, своими героями".

Депутат призвал коллег осудить украинских преступников и уважать память о польских жертвах фашистских формирований.