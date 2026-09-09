Евродепутат раскритиковал военную помощь ЕС Киеву
Автор:Редакция news.by
Финансовая помощь Киеву ослабляет экономику Евросоюза. Об этом заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага в интервью изданию eREPORT.
По его словам, Зеленский получил уже сотни миллиардов, из них минимум половина или даже больше разворована.
Блага также заявил, что экономика Евросоюза оказалась в катастрофическом положении, в том числе из-за отказа от дешевых российских энергоресурсов.
Он заметил, что и для Украины ситуация остается тяжелой, и продолжение текущего курса ЕС не приносит желаемых результатов.
Евродепутат также заявил, что гордится словацким правительством, которое отказалось участвовать в финансировании военных расходов Киева.