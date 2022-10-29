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Преступления, совершенные ЕС против человечности, осудила евродепутат из Ирландии
Депутат Европарлемента от Ирландии осудила преступления против человечности, совершенные европейскими государствами. Клэр Дейли заявила: "Если ЕС собирается начать называть имена государственных спонсоров терроризма, давайте сделаем это".
Клэр Дейли, депутат Европарламента от Ирландии: Европейское спонсорство израильского терроризма в Палестине, западное спонсорство саудовского террора в Йемене, ИГИЛ - продукт французского, американского, британского, турецкого сотрудничества, финансирование войн в Сирии и Ираке, десятилетиями поддерживаемый США правый терроризм против революции на Кубе, Контрас в Никарагуа, Гватемала, Сальвадор. Вспомните Вьетнам, Лаос и Камбоджу - ужас за ужасом, террор за террором.
Ранее Клэр Дейли во время выступления в Европарламенте заявила, что считает нелепым призыв чиновников направить больше оружия на Украину. "Вы никогда не обращаетесь с тем же призывом к народам Палестины и Йемена", - резюмировала политик.
Фото:БелТА
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