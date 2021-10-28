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Евродепутат из Нидерландов раскритиковала польские методы обращения с мигрантами
Положение мигрантов на восточных рубежах Польши вызывает все больше критики со стороны не только правозащитников, но и еврочиновников. В последние годы жестко обращались с нелегальными мигрантами Венгрия и Греция. Теперь к подобной практике прибегает Польша и страны Прибалтики. Это отметила евродепутат из Нидерландов Тенеке Стрик, побывавшая у внешних рубежей ЕС. Она напомнила, что Венгрия единственная из стран - членов ЕС легализовала так называемый пушбэк, то есть выталкивание обратно тех, кто проник через границу. Евродепутат добавила, что, по заключению Европейского суда, это абсолютно противоречит законодательству ЕС. Теперь Литва, Польша и Латвия легализуют подобную практику. По мнению Стрик, Еврокомиссия должна вмешаться в эту ситуацию.
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