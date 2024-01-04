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Евродепутат предложил упразднить НАТО

В Европарламенте предложили упразднить НАТО. В частности, о том, что исчезновение Североатлантического альянса пойдет на пользу Европе, заявил евродепутат от Ирландии.

Мик Уоллес подчеркнул: военная машина НАТО не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще. Политик задался вопросом: почему так много депутатов Европарламента поддерживают войну вместо мира?

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