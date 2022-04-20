Евродепутат: в Милане тысячи людей просят кусок хлеба

Депутат Европарламента Гуннар Бек инициировал дискуссию в соцсетях о целесообразности помощи Украине. В частности, было отмечено: "В то время как люди голодают, правительство тратит деньги на что угодно, но не на помощь нуждающимся". Этот пост разошелся на цитаты.

Как отметил депутат, помощь Украине оказывается за счет средств, которые должны были пойти на преодоление последствий пандемии и восстановление экономики. Заявление европарламентария нашло огромный отклик среди итальянцев. Пользователи соцсетей дополняют его своими высказываниями. Например: "Драги разрушил Италию и загнал население в голод. Его нужно гнать!" и "Правительство Драги не отличить от мафии".

