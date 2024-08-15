Евродипломатия игнорирует критику польских преступлений

Депутаты Европарламента от Италии до сих пор не получили ответ на свое обращение к главе дипломатии ЕС. Неделю назад ряд итальянских европарламентариев публично раскритиковал власти Польши за излишнюю жестокость по отношению к мигрантам на границе с Беларусью.

Они выразили возмущение июльскому закону, который разрешает польской пограничной полиции применять огнестрельное оружие против мигрантов в так называемой зоне смерти. Так называют буферную зону на границе Польши и Беларуси, куда гуманитарные организации, наблюдатели за соблюдением прав человека и СМИ не имеют доступа, напомнили итальянцы.