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Евродипломатия игнорирует критику польских преступлений
Депутаты Европарламента от Италии до сих пор не получили ответ на свое обращение к главе дипломатии ЕС. Неделю назад ряд итальянских европарламентариев публично раскритиковал власти Польши за излишнюю жестокость по отношению к мигрантам на границе с Беларусью.
Они выразили возмущение июльскому закону, который разрешает польской пограничной полиции применять огнестрельное оружие против мигрантов в так называемой зоне смерти. Так называют буферную зону на границе Польши и Беларуси, куда гуманитарные организации, наблюдатели за соблюдением прав человека и СМИ не имеют доступа, напомнили итальянцы.
"Ссылка на нацбезопасность не дает странам карт-бланш на принятие мер, несовместимых с минимальными стандартами международного гуманитарного права и права ЕС", - заявили парламентарии.
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