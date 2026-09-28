Еврокомиссар призвал ЕС принудительно сократить потребление газа и электричества

Вынужденная экономия энергоресурсов из-за резкого взлета цен на газовых хабах. Еврокомиссар по энергетике направил письмо правительствам стран ЕС с призывом принудительно сократить потребление газа и электричества.

Чиновник признал масштабный кризис, который напрямую связан с дефицитом поставок сырья. Он предлагает обязательные лимиты: ограничить отопление в общественных зданиях, отключать по ночам "необязательное" уличное освещение, а также стимулировать домохозяйства снижать энергопотребление в часы пик.

Ситуация усугубляется тем, что подземные хранилища газа в ЕС заполнены всего на 70 %, а цены на голубое топливо на рынках уже несколько недель превышают 70 евро за мегаватт-час - это уровни, которых не было со времен энергетического кризиса 2022 года.