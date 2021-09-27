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Еврокомиссар: Курс на отказ от атомной энергетики ошибочен
Топливно-энергетические проблемы все чаще стали возникать и в ЕС. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, отказ от АЭС в пользу возобновляемых источников энергии ошибочен и даже катастрофичен, как показывает ситуация в той же Великобритании. По словам Брентона, Британия зависит от ветряной энергетики, а ветра сейчас нет. Не лучше картина и в Европе. Там ветряки тоже приостановились. При этом к 2050-му году атомная энергия должна составлять 16 % от общего объема производства энергии в мире. Сейчас на ее долю приходится 25 %, и этого уже не хватает.
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