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Еврокомиссар по вопросам конкуренции обратилась к заговорам средневековых ведьм, чтобы досадить России

Соединенные Штаты и Евросоюз заявили, что готовят очередные антироссийские санкции, но их перечень пока не опубликован. При этом, например, руководство Германии и даже некоторые лидеры ЕС заявляют, что перечень доступных рестрикций исчерпан: ничем более серьезным, чем то, что уже сделано, досадить России невозможно. Однако нет предела человеческой изобретательности: еврокомиссар по вопросам конкуренции обратилась к арсеналу средневековых ведьм и нашла там очень подходящие заговоры.


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