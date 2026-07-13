Еврокомиссия готовит законопроект, который ограничит доступ детей к соцсетям

Еврокомиссия готовит законопроект, который ограничит доступ детей к социальным сетям, передает бюро Report.

По заявлению Урсулы фон дер Ляйен, европейские подростки проводят в виртуальном пространстве до 6 часов в день. 2/3 несовершеннолетних сталкиваются с серьезными психологическими проблемами из-за алгоритмов, вызывающих зависимость.

Брюссель делает ставку на тотальный цифровой контроль. Для верификации планируют внедрить специальное приложение для проверки возраста. Соответствующий законопроект будет представлен сразу после летнего перерыва в работе институтов ЕС.