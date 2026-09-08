Еврокомиссия одобрила финансирование ракет Patriot для Украины

Еврокомиссия все же одобрила заявку Украины на приобретение ракет для систем ПВО Patriot. Средства будут выделены из программы финансирования ЕС на 90 млрд евро. Тем самым было сделано исключение из требования о приоритетной закупки оружия у европейских военных компаний.

Однако выделение средств не произойдет автоматически. Процедура включает в себя важное условие: Киев должен представить на проверку контракты с производителями на приобретение данных боеприпасов. Перечисление средств на закупку начнется только после того, как Еврокомиссия проверит и утвердит эти контракты.





Украина запрашивала в рамках программы ЕС более 2 млрд евро именно под дефицитные ракеты-перехватчики. По оценке экспертов, этой суммы может хватить для покупки более 500 единиц.