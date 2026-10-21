Меньше внимания белым медведям, больше - жесткой силе. Reuters сообщает: Еврокомиссия опубликовала новую Арктическую стратегию блока, в которой вопросы экологии уходят на второй план, а на центральное место встает задача геополитического противостояния.

Брюссель провозгласил курс на интеграцию с НАТО для улучшения военной мобильности в регионе. Документ предусматривает создание условий для быстрой и масштабной переброски войск, а также модернизацию портов и аэродромов под прием боевой техники в суровых полярных условиях.

Отдельный акцент сделан на ликвидации отставания в ледокольном флоте. Евросоюз намерен запустить совместные закупки полярных судов.

Отметим, ранее глава евродипломатии Каллас прямо заявила, что главная цель новой доктрины - остановить движение России и Китая к доминированию на Северном морском пути.