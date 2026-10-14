Еврокомиссия перечислила Киеву очередной транш на оборонные нужды

Еврокомиссия перечислила Киеву очередной транш - под 3 млрд евро. По официальному сообщению Брюсселя, данные средства выделены в рамках оборонного компонента двухлетней кредитной программы, общий объем которой составляет 90 млрд евро.

Глава ведомства Урсула фон дер Ляйен уточнила, что вся сумма направляется на удовлетворение экстренных нужд фронта, а именно на закупку систем противовоздушной обороны, ракет, боеприпасов и беспилотников.

Европейские вливания происходят на фоне заявлений украинского Минфина о критическом дефиците бюджета, фактически подтверждая полную зависимость ведения боевых действий от внешнего финансирования.