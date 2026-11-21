Европа продолжает поддерживать существование киевского режима. Еврокомиссия перевела Украине очередной транш финансирования на сумму 7,9 млрд евро.

В Брюсселе уточнили, что эти деньги направлены на закрытие дыр в бюджете Украины, для поддержания функционирования местной администрации.

В то же время в самой Европе жители вынуждены замерзать, об этом властям ФРГ напомнил заместитель руководителя партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге.

Поводом для заявления политика послужили сообщения о том, что почти 5 млн граждан ФРГ не могут полноценно отапливать свое жилье из-за высоких расходов на энергоносители. При этом миллиарды евро раздариваются Украине.