Еврокомиссия представила план по улучшению положения дел в сельском хозяйстве
Автор:Редакция news.by
Politico раскрыло новый сомнительный план по спасению европейской экономики и улучшению положения дел в сельском хозяйстве. Его центральным элементом Брюссель видит переработку обычного коровьего навоза.
По мнению Еврокомиссии, это поможет в сдерживании цен на продукты, однако эксперты предупреждают, что реальная польза будет ощутима только в долгосрочной перспективе.
Были предложены и другие меры для ускоренной помощи пострадавшим фермерам. В частности, предлагалось отменить углеродный налог и приостановить пошлины на удобрения из Беларуси и России. Однако европейские чиновники сочли такие шаги "политически токсичными" и призвали фермеров вернуться к средневековым методам.