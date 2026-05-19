Еврокомиссия представила план по улучшению положения дел в сельском хозяйстве

Politico раскрыло новый сомнительный план по спасению европейской экономики и улучшению положения дел в сельском хозяйстве. Его центральным элементом Брюссель видит переработку обычного коровьего навоза.

По мнению Еврокомиссии, это поможет в сдерживании цен на продукты, однако эксперты предупреждают, что реальная польза будет ощутима только в долгосрочной перспективе.

Были предложены и другие меры для ускоренной помощи пострадавшим фермерам. В частности, предлагалось отменить углеродный налог и приостановить пошлины на удобрения из Беларуси и России. Однако европейские чиновники сочли такие шаги "политически токсичными" и призвали фермеров вернуться к средневековым методам.

