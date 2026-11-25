Евросоюз официально расписался в собственном финансовом крахе: в Еврокомиссии признали, что государственные финансы сообщества достигли критического рубежа.

Как заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, бюджетные дефициты и госдолги стран ЕС неуклонно растут, а обслуживание кредитов обходится все дороже.

По прогнозу Брюсселя, уже через 2 года финансовые правила Евросоюза будут нарушать 16 из 27 стран объединения, а совокупный госдолг превысит 85 % ВВП.

При этом Брюссель в очередной раз применил избирательный подход: Еврокомиссия предупредила о нарушении правил сразу 11 государств, но против Германии и Литвы санкционные процедуры решила не открывать, зато в отношении Венгрии и Болгарии уже запустила механизм, ведущий к заморозке европейских выплат.