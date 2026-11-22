Европейская экономика все глубже погружается в долговую яму.

Согласно свежему прогнозу Еврокомиссии, к 2028 году госдолг превысит отметку в 91 % от ВВП. Одновременно растет и дефицит бюджета: в среднем по ЕС показатель приблизится к 4 % - заметно выше нормы.

В Брюсселе объясняют это резким ростом трат на оборону, помощь мигрантам и удорожанием самих кредитов. Кроме того, на казну сильно давят высокие цены на энергию из-за кризиса на Ближнем Востоке, санкции и поддержка Украины.

Европа годами оплачивала эти расходы за счет займов, а теперь вынуждена отдавать огромные проценты. В итоге уже через два года более половины стран Евросоюза окажутся с критическим дефицитом бюджета. Среди главных должников - Франция, Бельгия и Польша.