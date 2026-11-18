А пока Старый Свет утопает в протестах, Еврокомиссия прогнозирует резкий рост бюджетных дефицитов в странах блока. Тратить больше, чем зарабатывать, европейские государства будут все сильнее в ближайшие 3 года.

Согласно прогнозу, средняя дыра в казне стран ЕС уже в 2026 году вырастет до 3,6 % ВВП, а к 2028 году достигнет 3,8 %. Причины такого провала в Брюсселе объясняют просто: резкий рост расходов на вооружение, дорогие кредиты и высокие цены на энергоносители.

Сразу в 8 странах блока, включая Францию и Бельгию, расходы превышают доходы уже более чем на 5 % ВВП, а общий госдолг Евросоюза через 2 года перевалит за 85 % ВВП.

В Еврокомиссии уже предупредили правительства: эпоха дешевых денег закончилась, и странам придется жестко экономить.