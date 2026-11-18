В Брюсселе ожидают, что за два года количество украинских переселенцев в странах Евросоюза заметно уменьшится. Согласно свежим расчетам Брюсселя, количество граждан Украины со статусом временной защиты снизится с 4,4 млн до 3,9 млн человек к концу 2028 года. Таким образом, получателей льгот и защиты станет примерно на полмиллиона меньше.

При этом европейские чиновники отмечают, что сокращение статистики вовсе не означает, что все эти люди вернутся на родину. Часть из них может сменить статус пребывания или переехать в другие страны.

Примечательно, что сам прогноз Брюсселя официально строится на сценарии продолжения конфликта и сохранения санкций против России как минимум до конца 2028 года.