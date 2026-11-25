Еврокомиссия выдвинула условия для переговоров по Украине
Европа пытается сесть за стол переговоров по украинскому урегулированию, однако на своих условиях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предварительные требования. Они включают "зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры" и "сделку для безопасного прохода судов по Черном морю".
Глава Еврокомиссии заявила, что после выполнения этих пунктов Брюссель будет готов к разговору с Москвой.
И это при том, что еще совсем недавно та же фон дер Ляйен с полной уверенностью уверяла всех, что участие Европы в следующем раунде переговоров - вопрос уже решенный. Хотя лидеры ЕС так и не смогли назначить ни единого переговорщика по Украине, ни определить общую позицию.