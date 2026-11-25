Европа пытается сесть за стол переговоров по украинскому урегулированию, однако на своих условиях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предварительные требования. Они включают "зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры" и "сделку для безопасного прохода судов по Черном морю".

Глава Еврокомиссии заявила, что после выполнения этих пунктов Брюссель будет готов к разговору с Москвой.

И это при том, что еще совсем недавно та же фон дер Ляйен с полной уверенностью уверяла всех, что участие Европы в следующем раунде переговоров - вопрос уже решенный. Хотя лидеры ЕС так и не смогли назначить ни единого переговорщика по Украине, ни определить общую позицию.