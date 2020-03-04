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Еврокомиссия, Европарламент и совет ЕС ограничили работу из-за COVID-19
COVID-19 в Украине
Шесть человек с подозрением на коронавирус выявлены в Украине. Сегодня еще двое мужчин и одна женщина отправлены в инфекционное отделение Черновицкой областной клиники с подозрением на заболевание.
Еврокомиссия, Европарламент и совет ЕС ограничили работу
COVID-19 обнаружили у одного из служащих европейских структур в Брюсселе. По этой причине Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС сокращают количество публичных мероприятий и ограничивают доступ в свои здания.
Италия отказывается от общественных мероприятий
В Италии запретили рукопожатия и поцелуи при встрече, в общественных местах дистанция между людьми должна быть не менее метра. На месяц в стране отменяются конгрессы и конференции.
Лувр снова открыли для посетителей
Лувр, который 1 марта закрыли по требованию музейных работников из-за распространения COVID-19, сегодня вновь открыл двери для посетителей.
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