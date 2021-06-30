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Еврокомиссия может возбудить уголовное дело против Польши

Еврокомиссия может возбудить уголовное дело против Польши. Об этом сообщает газета Financial Times. Причина - в несоответствии европейским стандартам. Ранее польское правительство обратилось в Конституционный суд страны с просьбой подтвердить верховенство главного закона республики над европейскими правовыми нормами. Поступок Польши стал настоящим вызовом для Брюсселя. По сообщениям еврокомиссара по вопросам юстиции, такие действия могут разрушить сам союз.


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