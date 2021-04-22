Еврокомиссия намерена подать в суд на производителя вакцины AstraZeneca

Еврокомиссия намерена подать в суд на производителя вакцины AstraZeneca. Причина - постоянные срывы поставок препарата в страны сообщества, которые ставят под угрозу кампанию Брюсселя по вакцинации.

Сейчас британо-шведскую компанию хотят заставить выполнять обязательства по поставкам через суд. Срок контракта истекает на этой неделе, после этого страны ЕС готовы подавать иск.

Поддельную вакцину Pfizer обнаружили в Польше и Мексике

Изображение

Задержки в поставках вакцин на фоне роста заболеваемости COVID-19 привели к возникновению на рынке и подделок. Американская компания Pfizer

обнаружила в Мексике и в Польше поддельные версии

своего препарата.

По сообщениям Wall Street Journal, около 80 мексиканцев заплатили примерно по тысяче долларов - за каждую дозу прививки от коронавируса. Но вкололи пациентам лекарство против морщин.

В Польше омоложения населения не произошло. Там воспользоваться фальшивой вакциной не успели. Флаконы изъяты властями в ходе расследований, после чего Pfizer подтвердила, что препарат оказался подделкой.