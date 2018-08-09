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Еврокомиссия обяжет интернет-компании удалять террористический контент

Еврокомиссия работает над законопроектом, который усилит борьбу с террористическим контентом в Интернете. Если документ будет принят, то интернет-компании, например Facebook, Twitter и Google, будут обязаны оперативно идентифицировать и моментально удалять террористический контент.

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