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Еврокомиссия перевела Украине транш помощи в размере 4,2 млрд евро

Еврокомиссия перевела первый финансовый транш Киеву из Фонда Евросоюза. Это более 4 млрд евро. Сообщение об этом появилось на официальном сайте исполнительного органа. Отмечается, что с начала 2024 года украинскому правительству было направлено в общей сложности 12 млрд евро.

Госдеп США одобрил продажу Израилю истребителей F-15 почти на 19 млрд долларов

Не забывает Запад подливать масла в огонь и на Востоке. Госдеп США одобрил продажу Израилю истребителей F-15 на сумму почти в 19 млрд долларов. Кроме этого, Тель-Авив обзаведется оборудованием для танков, усовершенствованными ракетами класса "воздух - воздух", а также осколочно-фугасными минометными снарядами на сумму свыше 2 млрд.

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