Еврокомиссия перевела Украине транш помощи в размере 4,2 млрд евро

Еврокомиссия перевела первый финансовый транш Киеву из Фонда Евросоюза. Это более 4 млрд евро. Сообщение об этом появилось на официальном сайте исполнительного органа. Отмечается, что с начала 2024 года украинскому правительству было направлено в общей сложности 12 млрд евро.