Еврокомиссия предложила реформировать Шенгенскую зону

Миграционный кризис и пандемия спровоцировали реформы в Шенгенской зоне. Еврокомиссия опубликовала документ с возможными изменениями. Предлагается сократить число действующих контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране внешней границы ЕС и рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории. Ведомство также советует минимизировать ограничения на передвижение внутри Шенгенской зоны, вводить соответствующие меры только общим решением Совета ЕС и в случае общей угрозы.