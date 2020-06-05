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Еврокомиссия призывает открыть границы ЕС до конца июня
Брюссель отмечает, что ситуация с вирусом быстро улучшается, и члены ЕС уже ослабляют пограничный контроль. Так, Италия открыла границы для гостей из стран Шенгенской зоны и Великобритании. Аэропорты Милана, Рима и Неаполя возобновили международные рейсы. Венгрия теперь принимает граждан Чехии, Словакии и Австрии. Большинство же стран намерены снять запреты на пересечение границ в середине июня, в их числе Бельгия, Германия, Греция, Австрия и Нидерланды.
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